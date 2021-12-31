Kilogramı bin 500 TL olan Bucak Salebine yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilere, ‘Bu çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi' diyerek ikram ettiği ve ardından büyük üne kavuşan Bucak salebinin kilogramı bin 500 TL'yi buldu. Yurdun dört bir yanından gelen talebe üreticiler yetişemiyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde Toros Dağlarının eteklerinde yetişen yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarına ‘Bu çarşı Pazar değil, hakiki Bucak salebi' diyerek ikram etmesinin ardından daha da üne kavuştu. Nisan-Haziran ayları arasında yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen yumrular, yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte yaklaşık 6 ay kurutuluyor. Kurutulmuş salep yumruları taş değirmenlerde öğütülüyor. Öğütülerek toz haline getirilen salep burada da yaklaşık 3 ay bekletiliyor.

Kilogramı bin 500 TL olan Bucak salebine ise Türkiye'nin dört bir tarafından talep olduğunu belirten Yaşar İnal, “Daha öncede biliniyordu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilere ikram etmesinin ardından bir yoğunluk yaşandı. Yetiştiremiyoruz desek olur. Şu an kilogramını bin 500 TL'ye satıyoruz. Senede en fazla 1 ay mahsulü olan bir üründür. Torosların eteklerinde yetişir. Çok zahmetlidir. 10 kilogram yaş salepten 1 kilogram kuru salep elde ediliyor. Değirmende öğütülen salep, 2-3 ay bekletildikten sonra hizmete sunuluyor” dedi.

Evde yapmak isteyenlere 1 litre süt üzerinden tarif veren İnal, “1 litre süt için 6 gram salep, 9 gram şekeri karıştırıyoruz. Kaynatılan sütün altını kıstıktan sonra karıştırılan salep ve şekeri yavaş yavaş ekliyoruz. 15-20 dakika karıştırdıktan sonra içmeye hazır oluyor. Bucak, Antalya yolu üzeri olduğu için fazla talep var. Yoldan geçen salep içmeden gitmiyor” ifadelerini kullandı.