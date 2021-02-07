İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlamayı fırsat bilip durakları hafta içine hazırladılar

BURDUR (İHA) – Burdur Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları temizlediBurdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi.

BURDUR (İHA) – Burdur Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları temizledi


Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi. Hafta içi insanların yoğun kullandığı alanlarda ve otobüs duraklarında dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı. Ekipler, bir yandan otobüs duraklarını süpürürken bir yandan da paspas yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.