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Kızılkaya beldesinde çiftçilere ulaşım kolaylığı

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesinde, çiftçilerin tarlalarına rahat ulaşabilmesi için Kızılkaya Belediyesi tarafından yol düzenleme çalışması yapılıyor.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesinde, çiftçilerin tarlalarına rahat ulaşabilmesi için Kızılkaya Belediyesi tarafından yol düzenleme çalışması yapılıyor.


Beldenin ova yollarını düzenleyen belediye ekipleri, ulaşımda kolaylık sağlıyor. Çiftçilerin tarlalarına ulaşımının zor olduğunu ifade eden Belediye Başkanı İlkay Güngör, bu kapsamda Asaraltı - Bucak için mevkiinde toplamda 4 kilometrelik yol açtıklarını belirtti. Güngör, "Ovamızın yollarında problemler vardı. Çiftçilerimiz tarlalarına gidebilmek için birçok tarlayı çiğnemek zorunda kalıyor ve ürünler zarar görüyordu. Biz de bu problemi çözüme kavuşturduk. Beldemizde yol çalışmalarına devam ediyoruz. Kızılkaya'mıza hizmet için çalışırken, bizlere sürekli desteklerini sürdüren Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek'e ve Çeltikçi Belediye Başkanı Recep Aydın'a ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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