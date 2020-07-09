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Kızılkaya Belediyesinde canlı ihale dönemi

Burdur Kızılkaya Belediyesi şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde yaptığı tüm ihaleleri, sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlamaya başladı.


Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, Kızılkaya Belediyesini yönetirken şeffaflık ilkesini benimsediklerini ve bu ilkeden vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Güngör, " Biz halkımıza karşı her zaman açık ve şeffaf olduk. Halkımızdan gizleyecek ve saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Bölgemizde ilk kez bu uygulamayı hayata geçiren yerel bir yönetim olmanın gururunu yaşıyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışımızın gerekliliklerini örnek uygulamalarla yerine getirmeye aynı kararlılıkta devam edeceğiz. Bu güne kadar yaptığımız 3 ihaleyi 'de canlı yayınlayarak (facebook) halkımızı alınan kararlardan haberdar ettik. " dedi.


Kızılkaya Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan i canlı yayınlar da, Arsa Satışı ihalesi, Kilit Parke Alımı İhalesi, Belediyenin Kendi Ürettiği buğdayın Satış İhaleleri gerçekleşti.

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