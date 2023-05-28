İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kocasını av tüfeği ile öldüren kadın tutuklandı

Burdur’da sabah saatlerinde tartıştığı eşini av tüfeği ile öldüren kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'da sabah saatlerinde tartıştığı eşini av tüfeği ile öldüren kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Burdur'un Düğer köyünde sabah saatlerinde tartıştığı eşi İsmail Işık'ı (32) evde bulunan av tüfeği ile öldüren 3 çocuk annesi Ayşe Işık (27) jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.