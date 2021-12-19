Komşularının yanan evini canları pahasına söndürmeye çalıştılar

Burdur'da tek katlı evi alevlerin sardığını gören vatandaşlar, bahçe hortumları, kovalar ve sulama tankerleri ile yangına müdahale etti. Vatandaşların komşularına ait evi kurtarmak için canları pahasına yangını söndürmeye çalışması bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.

Yangın, merkeze bağlı Yarı köyünde sabah saatlerinde tek katlı bir evde meydana geldi. Evi saran alevleri fark eden köy halkı adeta seferberlik ilan etti. Hemen hemen tüm köylüler ellerine aldıkları kovalar ve bahçe sulama hortumlarıyla alevlere müdahale etti. Kimileri ise alevlerin yanına yaklaşarak canını hiçe saydı. Yoğun dumana aldırış etmeden yangını söndürme çabalarını bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Sulama tankerinin gelmesiyle alevler kısmen de olsa söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın tamamen söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.