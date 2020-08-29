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Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Burdur’un Çavdır İlçesinde meydana gelen trafik kazasında köprüden düşen otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Burdur'un Çavdır İlçesinde meydana gelen trafik kazasında köprüden düşen otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Kaza Çavdır ilçesine bağlı Bayır köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Meral Yatar (46) idaresindeki 10 TJ 200 plakalı otomobil, Bayır köyü kavşağına geldiği sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağındaki bariyerlerden çıkarak köprü altına düştü. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Şeref Yatar (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Meral Yatar ve araçtaki diğer yolcu Atakan Yatar (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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