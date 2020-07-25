Krom madeninden 210 bin liralık kablo hırsızlığı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir krom madeninden 210 bin lira değerinde kablo çalan hırsızlar yakalandı.

Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy köyünde krom ocağından yaklaşık olarak 210 bin TL değerinde kablo kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT Kısım Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde, olayda kullanılan araç tespit edildi. Tespit edilen aracın yapılan kamera ve PTS takibinde Denizli iline gittiği ve çalınan kabloları Denizli'de sattıkları tespit edildi. Olayla ilgili olarak söz konusu suç eşyalarını satın alan M.S. ve N.S. isimli şahsılar ile suç eşyalarını satan N.D., E.A. ve H.K. isimli şahıslar tespit edilerek göz altına alındı. Şüphelilerden; N.D., E.A. ve H.K. isimli şahıslar Yeşilova Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden M.S. isimli şahıs adli kontrol şartıyla , N.S. isimli şahıs ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.