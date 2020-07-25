İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Krom madeninden 210 bin liralık kablo hırsızlığı

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bir krom madeninden 210 bin lira değerinde kablo çalan hırsızlar yakalandı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir krom madeninden 210 bin lira değerinde kablo çalan hırsızlar yakalandı.


Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy köyünde krom ocağından yaklaşık olarak 210 bin TL değerinde kablo kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT Kısım Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde, olayda kullanılan araç tespit edildi. Tespit edilen aracın yapılan kamera ve PTS takibinde Denizli iline gittiği ve çalınan kabloları Denizli'de sattıkları tespit edildi. Olayla ilgili olarak söz konusu suç eşyalarını satın alan M.S. ve N.S. isimli şahsılar ile suç eşyalarını satan N.D., E.A. ve H.K. isimli şahıslar tespit edilerek göz altına alındı. Şüphelilerden; N.D., E.A. ve H.K. isimli şahıslar Yeşilova Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden M.S. isimli şahıs adli kontrol şartıyla , N.S. isimli şahıs ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.