Kulübeleri kaldırılan sokak köpeklerini altlarına kilim serip yelek giydirerek soğuktan korudu

Burdur'da parka konulan köpek kulübelerinin belediye tarafından kaldırılmasının ardından bir hayvansever, bahçesine sığınan sokak hayvanlarının altlarına kilim serip köpeklere yelek giydirerek onları soğuktan korumaya çalıştı. Kulübelerin kaldırılmasına tepki gösteren Aysel Turan, "Duygularımızın gerçekten alt üst olduğu bir dönemde insanlar hep dışarıdayken daha enkaz altındayken, insanlarla beraber iç içe yaşayan evcil hayvanlar bunlar. Köpekler enkaz altından insanların çıkarılmasına yardımcı olurken bu yapılanlar hiç affedilir değil" dedi.

Burdur Hayvan Dostları Derneği tarafından Burç Mahallesi'nde bulunan Gazi Parkı içerisine soğuk kış gününde sokak köpekleri için kulübeler konuldu. Burdur Belediyesi Zabıta ekipleri gelen şikâyetler üzerine tutanak tutup kulübeleri park içerinden kaldırarak Burdur Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Kulübelerin kaldırılması ile parkta yaşayan sokak hayvanları, kendilerine gönüllü olarak bakan Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan'ın evinin bahçesine sığındılar. Başkan Turan, bahçesine sığınan sokak hayvanlarının altlarına kilim serip köpeklere yelek giydirerek onları soğuktan korumaya çalıştı.

Belediye'nin kulübeleri kaldırması sosyal medyada tepki çekti

Bir şikâyet üzerine kulübelerin kaldırılmasına tepki gösteren ve üzüntüsünü dile getiren başkan Aysel Turan, yaşanan durumu sosyal medyada paylaşarak vatandaşlardan duyarlılık ve destek istedi. Uzun zamandır yaşadıkları kulübelerden bir anda yoksun kalan hayvanların çetin hava şartlarından etkilendiklerini dile getiren Turan kulübelerde kalan kalan 4 hayvanın kanser gibi önemli hastalıkları atlatan köpekler olduğunu kaydetti.

"Hayvanların barınacak yerleri kalmadı"

Turan, “Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onun için biz burada yaptığımız çalışmalarda sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, yaşamlarını öyle idame ettirmelerini, beslenmesinde, tedavisinde zaten kişisel olarak, derneğimiz olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de aynı şekilde onların barınmaları biliyorsunuz kentsel dönüşüme geçtikten sonra odunluklar ve kömürlükler kalmadı. Hayvanların barınacak yerleri kalmadı. Ulu orta yerlerde açıklarda kaldılar. Öyle olunca bunu da yasalarla belirlediler. Sokaklarda şurada burada bunların barınmaları için yerler oluşturmalarını söylediler. Kedi evleri, barınacakları kulübeler oluşturulsun. Belediyeler böyle bir görev de verildi zaten. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, bu görevi belediyelere vermiştir. 5199 Sayılı Yasaya göre zaten bu da böyledir. Topla, kısırlaştır, küpesini tak, aşısını yap, aldığın yere bırak diyor. Bıraktığın yerde de görevin bitmiyor, orada beslenme noktaları oluştur, yaşamlarının idame ettirmesi için kontrol altında tut diyor" dedi.

“Köpeklerin hepsi büyük hastalıklar atlatmıştı”

Kulübelerde kalan köpeklerin önemli hastalıkları atlatan hayvanlar olduğuna dikkati Çeken Turan, "5-6 tane köpek var. Bu köpeklerden zaten birisi kanser oldu, tedavisi yapıldı, burada kaldı. Birisi çöplüğe atılmış, bacağı kırık burada kaldı. Birinin gözü patladı tedavisi oldu. Hepsinin geçmişi var. Geçmişleri bir dram, kim tarafından yine insanlar tarafından ondan sonra buradaki kulübeleri biz yine geçen yıl çok kış oldu. Öyle olduğu için gönüllülerle beraber bir kampanya başlattık. Buraya kulübeler koyduk. Buradaki hayvanlar onun içinde kışı çıkardılar zaten gündüzleri fazla girmiyorlar. Gece çok soğuk olduğu zaman, yağış olduğu zaman giriyorlar. Öyle olduğu zaman havlama da olmuyor. Hayvan orada barınıyor, uyuyor, rahatına bakıyor" diye konuştu.

“Ülkece hassas olduğumuz dönemde bu yaşanmamalıydı”

Turan, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Geçenlerde şikâyet var diye aldılar bu hayvanların barınaklarını götürdüler. Gece boyunca hayvanlar açıkta kaldı. Duygularımızın gerçekten alt üst olduğu bir dönemde insanlar hep dışarıdayken daha enkaz altındayken, insanlarla beraber iç içe yaşayan evcil hayvanlar bunlar. Bunlarla beraber insan çıkarırken o enkazın altından, böyle bir şey yapıp, barındıkları 4 kulübeyi sığdırmayıp, toplayıp gidip, belediyenin alması gerçekten hiç affedilir değil. Anlam verilecek bir şey değil. Bütün hayvanseverlerin tepkisini çekti. Bugün sabaha kadar benim kapımın önünde yattılar. Altlarına kilim serdim, üstlerine bir şeyler giydirdim. Birisine yelek giydirdim çünkü hayvanlar da üşüyorlar. Hava soğumaya başladı. Gecenin o soğuğunda üşüdükleri için havlıyorlar. Geliyorlar buraya yuvaları yok, ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Bu sefer daha çok havlamaya başlıyorlar."

"Bu hayvanlar saldırgan değil"

Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkan Yardımcısı Zahit Karaçam ise, “Biz bu olayın tekrar gündeme getirilmesini istiyoruz. Yerlerine konulmasını istiyoruz, bakılmasını istiyoruz. Burada zaten 5199 Sayılı Kanuna göre, bu bir gerekçedir. Bunların korunması gerekir, bu hayvanlar saldırgan değiller, insanlara faydası vardır, zararı yoktur. Hele hele şu dönemde insanların çok hassas olduğu bir dönemde, biz bu olayın tekrar gözden geçirilmesini ve tekrar yerine iade edilmesini, özellikle istirham ediyoruz" diye konuştu.