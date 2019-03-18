Kulüpler arası halk oyunları il Birinciliği yarışmaları tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği yarışması İstiklal Yerleşkesi MAKÜ Spor Salonu'nda yapıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği yarışma, geleneksel düzenlemesiz dalda minikler ve büyükler kategorisinde, geleneksel düzenlemeli dalda minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleştirildi. Geleneksel Düzenlemesiz Dal Minikler kategorisinde 86.66 puan alan Bahçelievler Şehit Sıtkı Kara İlkokulu Gençlik ve Spor Kulübü birinci, 84.66 puan alan Özel Burdur Bahçeşehir Koleji İlkokulu Gençlik ve Spor Kulübü ikinci olurken, Büyükler kategorisinde 88.33 puan alan Bucak Gençlik Spor Kulübü birinci oldu.

Geleneksel Düzenlemeli Dal Minikler kategorisinde 88.33 puan alan Bahçelievler Şehit Sıtkı Kara İlkokulu Gençlik ve Spor Kulübü , Yıldızlar kategorisinde 89.00 puan alan Özel Bahçeşehir Koleji Ortaokulu Gençlik Spor Kulübü , Gençler kategorisinde 90.66 puan alan Burdur Spor Kulübü ve Büyükler kategorisinde 90.00 puan alan Burdur Belediye Gençlik ve Spor Kulübü birinci oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ödül töreninde dereceye giren takımlara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Nihat Gündüzalp, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Kompleksi Müdürü Öğretim Görevlisi Ali Karacakaya, Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilcisi Ali İhsan Erkan, Halk Oyunlar Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Fatih Karabacak ve hakemler tarafından verildi.