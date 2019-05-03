Kurumlar arası Voleybol Turnuvası Sona Erdi.

Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Koşabiliyorken Koş projesi kapsamında "Valilik Kupası Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" gerçekleştirildi.

17 kurumun katılımıyla 08 Nisan 2019 tarihinde başlayan Valilik Kupası Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, takımların kıyasıya mücadelesi ve renkli görüntülere sahne oldu. Turnuva 30 Nisan 2019 tarihinde Spor Lisesi Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda oynanan final müsabakaları ile sona erdi.Turnuvanın sonucunda İl Sağlık Müdürlüğü 112 takımı birinci, Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ikinci, İl Jandarma Komutanlığı üçüncü ve Suna Uzal Ortaokulu dördüncü oldu.

Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödül töreninde oyunculara ve takımlara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Jandarma Teğmen Ali Rıza Yıldız, Beden Eğitimi Öğretmeni Hasan Ali Turgut, Voleybol Federasyonu İl Temsilcisi Resul Ay tarafından verildi.