Lavanta bahçesinde çıkan yangın, bahçeyi kullanılamaz hale getirdi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde lavanta bahçesinde çıkan yangında bahçe kullanılamaz hale geldi.

Yeşilova Merkez Mahallesi'nde bulunan Milli Egemenlik Caddesi göl yolunda Tahir Uyguralp isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen bir lavanta bahçesinde yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Yeşilova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında lavanta bahçesinin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.