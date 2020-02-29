İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Liseli genç karnına bıçak sapladı

Burdur’da lise öğrencisi genç kız göl kenarına giderek karnına bıçak sapladı.

Burdur'da lise öğrencisi genç kız göl kenarına giderek karnına bıçak sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Burdur merkezde Cumhuriyet Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi M.Ç. (17), göl kenarında yanına aldığı bıçağı karnına saplayıp intihar girişiminde bulundu. Kanlar içinde kalan M.Ç.'yi gören çevredekiler durumu Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Ç. Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.