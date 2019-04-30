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MAKÜ Güreş Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde 42 üniversiteden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen ‘Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Bayan Güreş Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde 42 üniversiteden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen ‘Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Bayan Güreş Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Tesislerinde düzenlenen şampiyonada MAKÜ Erkek Güreş Takımı ise Serbest Stilde Türkiye İkincisi oldu. Güreş Takımını kutlayan Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz; “Gurur kaynağımız olan öğrencilerimizi ve hocamız Dr. Ahmet Şahin'i tebrik ediyorum” dedi.

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