MAKÜ mezuniyet töreninde depremde hayatını kaybeden öğrenciler unutulmadı

Hazırlanan esprili pankartlar dikkat çekti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri MAKÜ Spor Toto Stadyumunda düzenlenen törende mezuniyet heyecanı yaşadı. Yaklaşık 11 bin öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı töreni öğrenci velileri büyük bir ilgi ile takip etti. Geçiş töreninde öğrenciler 6 Şubat depreminde kaybettikleri arkadaşlarını unutmayıp fotoğraflarını taşıdılar. Hayatlarını kaybeden öğrencilerin isimleri kürsüden okunduğu esnada töreni izlemeye gelen veliler ve öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı.

Hazırlanan pankartlar dikkat çekti

Mezun olan öğrencilerin geçiş töreninde bölümleriyle ilgili hazırladığı esprili pankartlar renkli görüntüler oluşturdu. Hazırladıkları pankartlarda hayal güçlerini konuşturan öğrenciler töreni izleyen velilerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Törenin ardından büyük bir mutlulukla keplerini havaya fırlatan öğrenciler DJ performansı eşliğinde doyasıya eğlenerek mezuniyetlerini kutladılar