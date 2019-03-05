MAKÜ öncülüğünde bir proje daha

MAKÜ Rektörü Prof.Dr Adem Korkmaz başkanlığında yapılan tanıtım toplantısına Gençlik Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, İŞ-KUR Müdürü Ramazan Erdim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven katıldı. Üniversitelerin istihdam, üretim ve meslek edinmede öncülük yapacağını söyleyen Rektör Korkmaz "Ar-Ge proje kapsamında başlatacağımız futbol topu üretim birimimizi hayata geçiriyoruz. İlk etapta yapacağımız bin adet futbol topunu Gençlik ve Spor Bakanlığına vereceğiz. Bir toplumda unutulmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırmak, bu proje ile neredeyse Türkiye'nin tüm futbol toplarını üretmeye hedefliyoruz" dedi.