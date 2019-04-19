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MAKÜ'de “Sosyal Farkındalık ve Münazara Etkinliği”

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sosyal Yaşam Topluluğu tarafından “Sosyal Farkındalık ve Münazara Etkinliği” gerçekleştirildi.


Etkinliğin açılış konuşmasını Sosyal Yaşam Topluluğu akademik danışmanı Arş. Gör. Dr. Feride Ersoy yaptı. Öğrencilere okul, öğretmenlik ve aile hayatıyla ilgili öğütler veren Ersoy, “Bizler toplumun geleceğini daha da ileriye taşıyacak olan kişileriz. Öğretmen sadece sınıfta yetişmez. Sınıfın dışına çıkmamız gerekir. Bunu da toplumu adeta bir laboratuvar gibi kullanarak yapmalıyız. Toplumla iç içe olduğunuzda hem sizler bir şeyler öğrenebilir, hem de bir şeyler üretip geliştirerek topluma dokunabileceğiniz bir laboratuvar alanı oluşturabilirsiniz. ” dedi.


Açılış konuşmasının ardından etkinlik “Sosyal çevrende gördüğünüz aksaklıklar, eksiklikler ve sorunlar var mı?” sorusunun yöneltildiği “Mikrofon Şov” adlı röportaj çalışmasının gösterimi yapıldı. Etkinlik daha sonra münazara ile devam etti. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 2. sınıf öğrencisi Esma Çelik'in sunduğu münazarada “Genç yetişkinlerin gelişiminde aile mi, yoksa arkadaş mı daha etkili?” konusu tartışıldı.

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