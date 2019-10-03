MAKÜ'de ‘Üniversitene Hoş Geldin' partisi düzenlendi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından organize edilen oryantasyon günleri kapsamında ‘Hoş Geldin Partisi' düzenlendi.

MAKÜ'ye bu yıl kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikler amfi tiyatroda gerçekleştirildi. Binlerce öğrenci katıldığı etkinlik DJ performansı ile başladı. Birbirinden hareketli parçalarla doyasıya eğlenen gençler, aynı zamanda MAKÜ öğrenci topluluklarının açtığı stantları ziyaret etti. Öğrenciler, yıl içerisinde çeşitli etkinliklerde yine birlikte çalışmak amacıyla istedikleri öğrenci topluluğuna kayıt yaptırdı.

DJ canlı performansı eşliğinde müziğin keyfinin çıkarıldığı partide çeşitli yarışmalar da yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere MAKÜ sosyal tarafından çeşitli hediyeler verildi.

‘Üniversitene Hoş Geldin Partisi'nde gerçekleştirilen colorfest ise renkli görüntülere sahne oldu. Colorfest ile hem kıyafetler hem de amfi tiyatro rengarenk oldu.

Partide öğrenci topluluklarının sergilediği müzik performansıyla coşku dolu bir gün yaşayan öğrenciler için yemek servisi de yapıldı.