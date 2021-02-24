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Mermer ocaklarının atık malzemeleri değerlendirilecek

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Bucak ilçesinde inşaatı devam eden kum ve çakıl tesisinde incelemelerde bulundu.


Burdur Valisi Ali Arslantaş, Bucak ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Bucak Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Arslantaş, Bucak Kaymakamı ve Bucak Belediye başkanı ile beraber ilçede yapılacak alt yapı hizmetlerinde kullanılmak üzere mermer atıklarının değerlendirileceği kum ve çakıl tesisi inşaatını yerinde gördü.


Tesis hakkında Vali Arslantaş'a bilgi veren Belediye Başkanı Emrullah Ünal, yapılacak tesis ile çevredeki mermer ocaklarının atık malzemelerinden kum ve çakıl üreterek, bir bakıma geri dönüşüm tesisi kazandıracaklarının bilgisini paylaştı.

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