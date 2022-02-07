İhlas Haber Ajansı

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Meteoroloji Burdur için sarı uyarı ile fırtına beklendiğini açıkladı

Meteoroloji 4.

Bölge Müdürlüğü Burdur için Sarı uyarıda bulunarak fırtına beklendiğini açıkladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) yüksek kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 09 Şubat Çarşamba günü zamanla kuvvetli rüzgarın kuzey ve kuzeydoğuya döneceği, 10 Şubat Perşembe akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edeceği tahmin ediliyor” uyarısında bulundu.

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