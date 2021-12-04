MHP MYK üyesi Alperen: “36 yılda terörle mücadeleye yaklaşık 1 milyon trilyon dolar harcandı”

MHP heyeti, ‘Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programı kapsamında Burdur'u ziyaret ederek STK ve muhtarlarla buluştu. Heyet, Valilik önünde anıtların yanına yerleştirilen bozkurt heykelinin açılışını yaptı.

Milliyetçi Harekat Partisi ‘Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' programı kapsamında MHP MYK üyeleri Abdullah Bahadır Alperen, Turan Şener, Emrullah Türe ile Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Burdur İl Başkanı Hikmet Ökte, muhtarlar ve sivil toplum kurulu temsilcileriyle Burdur Öğretmenevinde buluştu.

MHP MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen, konuşmasında, 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Edirne'den başlattıklarını söyledi. İbn-i Haldun'un ‘Coğrafya kaderdir' sözüne dikkat çeken MHP MYK üyeleri Abdullah Bahadır Alperen, Zorlu bir coğrafyada bölgesel ve küresel hesapların görüldüğü stratejik cephede bin yıldır varlığımızı sürdürmekteyiz. Doğu ile batının kesişme noktası, Asya ve Avrupa'yı bağlayan köprü durumundaki Anadolu coğrafyasında var olmanın avantajları olduğu gibi dezavantajları da olduğunu unutmamalıyız. Vatan kıldığımız bu toprakların tarihin hiçbir döneminde sükunet bulmadığının farkındayız. Ülkemizdeki ve çevresindeki enerji kaynakları, geçiş yolları her dönem emperyalist güçlerin küresel projelerinde ayrı bir öneme sahip olduğunu bilmekteyiz. Geçmişten bugüne Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kafasını kaldırsa, kabuğunu kırmaya, bölgesel anlamda güç kazanmaya çalışsa çeşitli sorunlarla yüz yüze bırakılmıştır” dedi.

“36 yılda terörle mücadeleye yaklaşık 1 milyon trilyon dolar harcandı”

40 yıldır terör örgütleri ile mücadele edildiğini ve maliyetine dikkat çeken MHP MYK Üyesi Alperen, Yaklaşık 40 yıldır vatanımızın birliğini, insanımızın dirliğini hedef alan bölücü terörle mücadele etmekteyiz. Bu uğurda ağır bedeller ödemiş bir memleketiz. 1984 - 2020 yılları arasında terörle mücadeleye harcanan para yaklaşık 1 trilyon dolardır. Teröre harcadığımız bu parayla 749 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1880 adet Osman Gazi Köprüsü, 282 adet Kuzey Marmara Otoyolu, 205 adet İstanbul - İzmir Otoyolu, 102 adet İstanbul Havalimanı, 564 adet Atatürk Barajı ve 1834 adet İstanbul Şehir Hastanesi yapılabilirdi. Maalesef ülkemizin enerjisini, gücünü ve potansiyelini yıllarca terör belası ile meşgul ettiler” ifadelerini kullandı.

2 gün boyunca ilde ziyaretlerini sürdürecek olan MHP heyeti, 1970'lerde kaybolduktan sonra bulunan ve valilik önünde anıtların yanına yerleştirilen bozkurt heykelinin açılışını yaptı.