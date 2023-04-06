Milliyetçi Hareket Partisi Burdur Milletvekili Adayları belli oldu

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Burdur Milletvekilliği için MHP'nin seçime girecek adayları Servet Olpak, Andaç Özdemir ve Esma Özdaşlı olarak belirlendi.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine Cumhur İttifakı'nda yer alan ve 81 ilde kendi logosuyla ve listesiyle girme kararı alan Milliyetçi Hareket Partisi, milletvekili aday listesini açıkladı. Burdur'dan 28. Dönem Milletvekilliği için 14 aday adayı resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde Genel Merkezden yayınlanan listeye göre Burdur Milletvekilliği için Servet Olpak, Andaç Özdemir ve Esma Özdaşlı aday gösterildi.