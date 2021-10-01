Mobil trafik eğitim tırı Burdur'da

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan mobil trafik eğitim tırı Burdur'a geldi.

İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan ‘Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü' kapsamında kente gelen eğitim tırı, TOKİ Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu bahçesinde faaliyetlerine başladı. Burdur'da eğitim gören ilkokul öğrencileri, tırın içinde hazırlanan mobil sınıfta trafik eğitimi, trafik işleyişi, dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında eğitim aldıktan sonra özel olarak hazırlanan alanda akülü araç kullandı. Öğrenciler trafikte karşılaşabilecekleri durumları uygulamalı olarak tecrübe etti. Mobil eğitim tırında trafik konusunda öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgiler verildi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Akyol, “İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi olarak ilkokullarda çocuklarda trafik bilincinin oluşması için bir proje geliştirildi. Öncellikle tır içerisinde öğrencilerimize teorik eğitim aldıktan sonra akülü arabalarla uygulamalı eğitim veriliyor. Burada öğrencilere yaya önceliği, emniyet kemeri kullanımı ve kırmızı ışık kurallarına uyma eğitimi veriliyor. Çocuk yaştaki edinilen bilgiler daha kalıcı oluyor. İleride kendileri de sürücü olduklarında kurallara uymaları bakımından çocukluk çağlarındaki bilgilerin kalıcı olması açısından önemli“ dedi.