Muğla'daki kazada hayatını kaybeden 4 kişi Burdur'da toprağa verildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ü, Burdur'un Altınyayla ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı iddia edilen otomobil, karşıdan yönden gelen arı yüklü kamyonla çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada Altınyayla ilçesi eski belediye başkanlarından Süleyman Kılınç (66) ile Mevlüt Şimşek (57), yanında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Demirayak (71) ve işadamı, eski güreş ağalarından Ünal Karapınar (58) hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 4 kişi için Burdur'un Altınyayla ilçesi Güreş Sahasında tören düzenlendi. Törene Burdur Valisi Ali Arslantaş, Burdur milletvekilleri, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Altınyayla Müftüsü Baki Gümüş'ün dualarının ardından kılınan cenaze namazı sonrası eski belediye başkanı Şimşek, Demirayak Altınyayla Hacıyaran Mezarlığına; eski belediye başkanı Süleyman Kılınç, Sorkuncuk Mezarlığına ve işadamı, eski güreş ağası Ünal Karapınar da Havutluk Mezarlığına defnedildi.

Fethiye - Antalya karayolu Dont mevkiinde Süleyman Sazboğaz idaresindeki 07 PY 619 plakalı kamyon, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 ACK 674 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrilirken bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Süleyman Kılınç (66), Ünal Karapınar (58), Kenan Demirayak (61), Mevlüt Şimşek (57) ile kamyon sürücüsü Süleyman Sazboğaz (54) hayatını kaybederken, yaralanan Yunus Sazboğaz ve Adnan Zeybek'in hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.