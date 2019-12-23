Mültecilerin yaşadığı konteyner küle döndü

Burdur'un Bucak ilçesindeki çöp toplama merkezinde çıkan yangında 3 mültecinin yaşadığı konteyner küle döndü.

Edinilen bilgilere, Bucak ilçe çöplüğünde saat 15.30 sıralarında mültecilerin yaşadığı konteynerde yangın çıktı. Mülteciler yemek yapmaya çalışırken tüpten çıkan alevler büyüyüp bütün konteyneri sardı. Korku ile kendilerini dışarıya atan mülteciler yanmaktan son anda kurtuldu. Olayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine gelen Bucak itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Konteynerde yaşayan mültecilerin eşyaları ise tamamen yanarak kül oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.