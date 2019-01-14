Narkotik köpeği, çalıların içine gizlenmiş uyuşturucuyu buldu

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği ile çalıların arasına kavanoz içine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Bucak ilçesi'ne Antalya'dan uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takiplerin ardından jandarma ekipleri, alınan arama kararların ardından 8 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Şüphelilerin evlerine yönelik düzenlenen operasyonlara narkotik arama köpeği tarafından da aramalar yapıldı. Narkotik köpeği tarafından yapılan aramalarda çalıların arasına kavanoz içinde gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken, 752 gram eroin maddesi, 30 gram kubar esrar, 55 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, yasaklı yayın kapsamında olan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili “Işıklar Yayınevi”ne ait Dinimin Direği Namaz İsimli kitap, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm çapında seri numarası tespit edilemeyen Çek Vizor marka tabanca, 8 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi.

Bucak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, 5 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 1 şüphelinin sorgusu ise devam ediyor. Adli mercilere sevk edilen 1 kişi ise tutuklandı, 1 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.