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Narkotik köpeği Sarik affetmedi

Burdur’da emniyet ekipleri, durdurulan araçta narkotik köpeği Sarik ile yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Burdur'da emniyet ekipleri, durdurulan araçta narkotik köpeği Sarik ile yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri, Kışla uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği Sarik ile araçta yapılan aramada 30 gram metamfetamin maddesi, 0,23 gram Hint keneviri tohumu, sentetik kannobinoid emdirilmiş kağıt parçası ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.İ.A. ve N.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

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