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Nesli tükenme tehlikesi altında olan Su Samuru, Burdur'da görüntülendi

Burdur’da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samuru görüldü.

Burdur'da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samuru görüldü.


Burdur'un Kemer ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru Kemer'de bulunan Müsellim Göleti'nde vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, su samurunun cep telefonu ile çekim yapanı görünce uya dalış yaparak gözden kaybolması yer alıyor.


Konu ile ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı İsmail Özay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, su samurunun görüldüğü bölgeye foto kapan koyarak, su samurunun koruma altına alınması için çalışmaların başlatılacağını söyledi.

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