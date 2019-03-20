Numan Kurtulmuş: “Bu seçimler Türkiye'nin istikametini belirleyecek”

Onun için her sandıkta ki bir oyun çok önemi vardır” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur'un Gölhisar ilçesi Yusufça beldesinde AK Parti teşkilat binasının açılışına katıldı. Halka hitap eden Numan Kurtulmuş, Belde Belediye Başkan Adayı Bayram Gülmez için destek istedi. Seçime az bir süre kaldığını açıklayan Kurtulmuş, “Bendeniz de eş kontenjanından Burdurlu sayılırım. Siyasi hayatım boyunca ne zaman Burdur'un bir meselesi önümüze geldiyse onu çözmeye gayret ettik. Burdur Milletvekillerimiz Bayram Özçelik ve Yasin Uğur kardeşlerimizle Burdur'un meselelerini çözmeye devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada Bayram Gülmez kardeşimiz AK Parti'nin ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın adayıdır. Seçimi kazandığında da Yusufça'ya çok iyi hizmetler yapacağından eminim Allah'ın izniyle. Ondan bir şey sekeceğini sanmıyorum. Hani futbolda kademe diye bir şey vardır. İşte futboldaki gibi önce Milletvekili Bayram Özçelik, Yasin Uğur ve il Başkanı Volkan Mengi kademeye girecek ola ki kademeden sekti, sırada ben varım benden de sekerse arkamızda kapı gibi Recep Tayyip Erdoğan var bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“Çok büyük yatırımlara imza attık ve atmaya devam ediyoruz”

“Yaparsa AK Parti yapar” sloganı atan Yusufçalılara seslenen Kurtulmuş, “16 yıllık AK Parti döneminde Burdur'a yapılan yardımların toplamı 9 milyar TL'dir. Yani 9 katrilyondur. Çok büyük yatırımlara imza attık ve atmaya devam ediyoruz. Gölhisar'ın ve Yusufça'nın sorunlarını çözmeye devam edeceğiz” dedi.

Kazancını topraktan çıkaran alın teriyle ekmeğini kazanan Yusufça halkının sorunlarını çözmeye hazır olduklarını kaydeden Kurtulmuş, “Bu kazancınızı daha da artırmak için hep birlikte çalışacağız. Yusufça Belediye Başkan adayımız Bayram Gülmez'in kazanmasıyla Yusufça'nın yüzü gülecek. AK Parti'nin adayı bizim adayımız Bayram kardeşimizi açık ara önde bu yarışı kazandırmak için elimizden geleni yapacağız bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah 31 Mart'tan sonra Yusufça'nın en iyi hizmetleri alacağından eminim ben. Gelirken gördüm Yusufça'da seralar var. Seraların elektrik meselesini de hep birlikte çözeceğiz. Kapalı sulama sistemini de en kısa sürede çözeceğiz, Yusufça'nın girişindeki ormanlık alan içerisine de kent meydanı yaparak siz Yusufça halkımızın güzel bir dinlenme yerine kavuşturacağız” diye konuştu.

“Türkiye istikametini bir kez daha bu seçimlerde belirleyecektir”

“24 Haziran seçimlerinde halkımız iradesi ile Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk başkanı olarak seçti. İnşallah bu sistemde 31 Mart'ta yapılacak seçimi benimsediğimizi göstermek için AK Partimizi en yüksek oy alarak birinci çıkartmalıyız” diyen Kurtulmuş, “Türkiye istikametini bir kez daha bu seçimlerde belirleyecektir. Onun için her sandıktaki bir oyun çok önemi vardır. Yusufça'da da verilecek her bir oyun Türkiye'nin geleceği için büyük değeri vardır. Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye oy vereceğiz ve Yusufça beldesinde yansıttığımız bu oylarla Türkiye'nin istikrarı geleceği, büyümesi ve gelişmesi için inşallah katkıda bulunacağız" dedi.

“Türkiye uzunca bir süredir bir takım kıskaçların altına alınmaya çalışılıyor”

“Türkiye uzunca bir süredir bir takım kıskaçların altına alınmaya çalışılıyor” diyen Kurtulmuş, "Ne zaman Türkiye ilerlese birileri çelme takar, ne zaman Türkiye atılım yapsa birileri önlemeye gayret eder. Türkiye'nin son 5-6 yıllık süreç içerisinde ta MİT operasyonundan başlayarak Gezi Parkı eylemleri, 17-25 Aralık olayları, Türkiye'deki 6-8 Kobani olayları ile ve en son 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile sizin sandıktan çıkan iradenizin üstü örtülmeye, geleceğiniz karartılmaya çalışıldı. Bir kez daha burada Yusufça'da siz aslında topu topu 2059 kişinin yaşadığı bir beldesiniz ama Yusufça Türkiye'nin özetidir ve bu topraklarda yaşadığımız Anadolu irfanının ve Anadolu imanının özeti Yusufça'dır, siz bunu temsil ediyorsunuz" dedi.

“Anadolu topraklarının tarihi boyunca gördüğü en büyük ihaneti gördük”

Kurtulmuş, “Bu millet kendi geleceği söz konusu olduğunda canı pahasına ortaya çıkıp bayrağı, ezanı, vatanı ve devleti korumayı çok iyi biliyor. Dedelerimizden, atalarımızdan çok hatıralar dinledik. Sizlerin de dedesi Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında Kafkaslarda şehit olmuş ya da gazi olmuş nice insanlar vardır. Bunları hep geçmişlerin kahramanlığı olarak dinlerdik. Ama ne yazık ki 15 Temmuz 2016 gecesinde aynı ihaneti Anadolu topraklarının tarihi boyunca gördüğü en büyük ihaneti gördük. FETÖ'cü eşkıya arkasındaki emperyalist güçlerin desteği ile bu millete uçaklardan, helikopterlerden ateş açtı. 251 kişi iman dolu göğsünü şehadet pahasına ortaya açarak bu bayrağı, devleti vatanı korudu. Allah razı olsun" diye konuştu.

15 Temmuz gecesi başbakan yardımcısı olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, "Çok karanlık bir geceydi. 11 ile 1,5 arası gitti gitti geldi. Eğer sizin imanınız, ferasetiniz desteğiniz olmasaydı biz burada olmaz bugün bu toplantıyı yapıyor olmazdık. O gecenin en karanlık noktasında bile hep beraber şunu düşündük 'bu millet büyük bir millettir. Bu millet dayanır, bu millet direnir ve bu millet bayrağını yere düşürmez, bayrağını göndere çeker" diye konuştu.