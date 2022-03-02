Öğrenciler akıl ve zeka oyunlarında yarıştı

Burdur'da ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

Karamanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva, Nimet Güvener İlkokulu Zeka Oyunları sınıfında yapıldı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen turnuvada, toplam 30 öğrenci 5 branşta yarıştı. Turnuvada başarı elde eden öğrencilere, ilçe protokolü tarafından katılım belgeleri ve ödülleri verildi.

Dereceye giren öğrenciler, 15 Mart'ta Burdur'da düzenlenecek Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda Karamanlı'yı temsil edecek.