Okul Sporları il Birinciliği

Burdur'da gerçekleştirilen Okul Sporları Genç (A) Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Genç (A) Erkekler Voleybol İl Birinciliği yarışması Spor Lisesi Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda çekişmeli geçen final müsabakası ile sona erdi. 16 okulun mücadele ettiği müsabakalarda birinci Burdur İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci Gölhisar Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, üçüncü Gölhisar Fen Lisesi ve dördüncü Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren okullara ve sporculara ödülleri verildi.