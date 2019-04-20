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Okul Sporları Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği Sona Erdi.

Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Küçükler Erkek Futbol İl Birinciliği yarışması Gazi Atatürk Stadyumu’nda yapılan müsabakalar ile sona erdi.

Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Küçükler Erkek Futbol İl Birinciliği yarışması Gazi Atatürk Stadyumu'nda yapılan müsabakalar ile sona erdi.Çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda Hüsnü Bayer İmam Hatip Ortaokulu birinci, Mehmetçik Ortaokulu ikinci, Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulu üçüncü ve Bucak Kocaaliler Ortaokulu dördüncü oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren okullara ve sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Okul ve Spor Servisi Şube Müdürü Asil Çakır ve Futbol İl Temsilcisi Murat Türker tarafından verildi.

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