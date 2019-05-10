Ormanda kenevir yetiştirip satan cezaevi firarisi yakalandı

Burdur'da ormanın içerisinde yetiştirdikleri kenevirleri Denizli'de satan 2 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlılardan birinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilova ilçesine bağlı Güney köyünde ikamet eden E.Ç. ve F.D.'nin Çınarcık mevkiinde ormanlık alan içerisinde yasa dışı olarak ekimini yaptıkları kenevirleri Denizli'de sattıklarını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheli E.Ç. ve F.D.'yi 71 kök kenevir bitkisi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte yakaladı. 6 ayrı suç kaydı olan E.Ç. isimli şahsın Denizli Acıpayam'da 5 bin 128 kök yasa dışı kenevir ekim olayının da şüphelisi olduğu ve Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumundan firari olarak arandığı belirlendi. Olayla ilgili olarak Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Ele geçirilen 71 kök kenevir bitkisi ise Yeşilova İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde imha edildi.