Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4'ü çocuk 7 yaralı

Burdur'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Burdur-Ankara karayolu Dağ Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur'dan Isparta istikametine gitmekte olan Osman Baş (35) idaresindeki 06 DP 5821 plakalı kamyonet ile Songül Kara (46) yönetimindeki 34 GE 8417 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Osman B.'nin yara almadığı kazada, otomobil sürücüsü Songül K. ile aynı araçta bulunan eşi Hüsnü K. (50) ve çocukları Nursima K. (5), Musab K. (7), Abdulkadir K. (9), Esmanur K. (16) ve Faika K. (23) yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.