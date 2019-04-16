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Otomobil, kutlama yapan taraftarların arasına daldı

Galatasaray derbisi öncesi takımları lehine tezahürat yapan bir grup Galatasaray taraftarının arasına otomobil daldı.

Yürekleri ağızlara getiren kazada bir kişi hafif yaralandı. Otomobilin taraftarların arasına dalma anı cep telefon ile saniye saniye görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, UltraAslan taraftarlar ekibiyle birlikte Bucak Oğuzhan Mahallesi'nde bulunan bir cafeye giden taraftar grubu maçın hemen öncesinde sokak ortasında tezahürata başladı. O anda yoldan geçen bir araç, hatalı dönüş yapınca karşı yönden gelen bir başka araçla çarpıştı. Araçlardan biri çarpmanın etkisiyle tezahürat yapan grubun arasına daldı. Yüreklerin ağızlara geldiği kazada araç Galatasaray taraftarı H.Ö.'ye ve diğer yanındaki arkadaşına çarparak durabildi. Kazada ölen olmazken Galatasaray taraftarı H.Ö. hafif yaralandı. H.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı cep telefonları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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