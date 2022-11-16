Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 genç ağır yaralandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 genç ağır yaralandı.

Kaza, Çeşme Mahallesi Çevre Yolu Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki otomobil, Seyit Yılmaz ve Canpolat Altay'ın (17) bulunduğu motosiklete çarptı. Feci kazada motosiklette bulunan Seyit Yılmaz ve Canpolat Altay ağır yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı gençler burada yapılan yaklaşık 3 saatlik müdahale sonrası Antalya'ya sevk edildiler.

Öte yandan, uzun süre olayın şokundan çıkamayan araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.