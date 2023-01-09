Özel halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Burdur'da özel halk otobüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı.

Olay, Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi, Şeker Caddesi ile Şehit Kalmaz Caddesi kesişiminde meydana geldi. Şeker Caddesi'nden Şehit Kalmaz Caddesi istikametine dönen Y.Ş. idaresindeki 15 HO 1035 plakalı özel halk otobüsü, o esnada pazardan dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan Hamdi Gür'e (86) çarptı. Otobüsün çarpmasıyla ağır yaralanan yaşlı adam, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın kafatası ile elmacık kemiğinde kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Yapılan tedavinin ardından yoğun bakıma kaldırılan adamın durumunun kritik olduğu bildirildi.

Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.