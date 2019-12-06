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Özel öğrenciler yunus ve motorize ekiplerin yerine geçti

Burdur’da "Engelliler Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik ve yunus ekipleri, özel rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören engelli öğrencilerle bir araya geldiler.

Burdur'da "Engelliler Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik ve yunus ekipleri, özel rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören engelli öğrencilerle bir araya geldiler.


Motorize ekiplerin motorlarının üzerine çıkan öğrenciler, bol bol siren çalıp keyiflerince eğlendiler. Özel öğrenciler motorlara ve ekip arabalarına binip sirenleri ellerinden bırakmadılar. 1 günlüğüne bile polis olma hayallerini gerçekleştiren öğrenciler polis ekipleriyle oyun oynayıp halay çektiler. Şehit Hakan Aktürk özel eğitim merkezi müdürü Keziban Atagündüz, “Okulumuz özel öğrencileri yunus ekiplerini ilk kez görüyorlar. Motorlarını binip keyif alıyorlar. Önemli olan özel öğrencilerin mutluluğuydu güzel bir gün yaşıyorlar. Okulumuz adına ekiplere teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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