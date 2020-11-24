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Pazarda HES Kodu denetimi

Burdur Valiliği tarafından İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca geçen hafta başlatılan Pazar girişlerine HES Kodu Uygulamasına geçildi.


Her Hafta Salı günü Uzay Çatı altında kurulan bölgenin en büyük üretici pazarında bu hafta da HES kodu uygulaması ile pazara girişlerine izin verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Ekipleri Uzay çatı çevresini bariyerlerle çevirerek pazara dört noktadan vatandaşların girişlerini kontrol altına aldı. Pazara gelen vatandaşlar ellerin de veya telefonlarında kayıtlı HES kodlarını kontrol noktalarındaki Zabıta ekiplerine kontrol ettikten sonra pazara girişlerine izin verildi. Pazar girişlerinde uzun kuyrukta sıralarını bekleyen vatandaşlar denetim yapan ekiplerin sayılarının artırılmasını istedi.

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