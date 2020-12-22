Pazarda ucu görünmeyen HES Kodu kuyruğu sosyal mesafe tanımadı

Burdur'da Uzay Çatı altında kurulan Semt pazarında devam eden HES Kodu Uygulaması uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu.

Burdur'da Uzay Çatı altında Salı günleri kurulan Semt Pazarı girişinde HES Kodu uygulamasında vatandaşların oluşturduğu kuyruk yine metrelerce uzadı. Pazar'da 4 ayrı kontrol noktasında vatandaşlar HES Kodlarını okutarak pazara girmek için metrelerce uzayan sırada bekledi. Oluşan kuyruk esnasında Polis ve Zabıta ekiplerinin sık sık uyarmasına rağmen sosyal mesafe kuralına uyulmadığını gözlendi.

Pazar alışverişini yapmak için sıra bekleyen bir vatandaş, “İşimiz çok zor” diyerek sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara sitem etti.

Ayrıca oluşan kuyruğa aldırış etmeden, çift yönlü olarak yolu kullanan araç sürücüleri, kuyruk sırasında bekleyen vatandaşa zor anlar yaşattı.