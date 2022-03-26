Polisten dolandırıcılara karşı broşürlü uyarı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde polis ekipleri, muhtemel dolandırıcılık olaylarına karşın vatandaşları bilgilendirdi.

Dolandırıcılığa karşı hazırlanan broşürler, Gölhisar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cami çıkışında vatandaşlara dağıtıldı. Gölhisar merkezde üç ekip halinde yapılan bilgilendirme ve broşür dağıtım çalışmasında aynı zamanda vatandaşlar telefon dolandırıcılığı başta olmak üzere benzeri faaliyetler hakkında bilgilendirildiler. Mobil bankacılık kullanırken, şüpheli gelen telefon aramalarından, araç içlerinde bırakılan kıymetli eşyalardan, araç alım ve satımı yapılırken meydana gelebilecek olumsuzluklar, hediye mesajları ile yapılan dolandırıcılık konularının ağırlıklı olarak işlendiği broşürler tüm vatandaşlara tek tek dağıtıldı.

Gölhisar ilçesi Merkez Camii, Çeşme Çarşı Camii ve Armutlu Çarşı Camii çıkışında yapılan bilgilendirmeden vatandaşlar da duydukları memnuniyeti ifade ettiler.