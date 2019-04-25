Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen Tömbüldek Formula1 Yarışlarında protokol üyeleri tahta arabalarla yokuş aşağı yarıştı.

Bucak'ta Kaymakamlık ve Bucak Belediyesinin işbirliği ile 1'inci Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi. Bu yıl ilki düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Bucak Yörükler Mahallesi Tömbüldek yokuşunda eskiden çocukların yokuş aşağı inerek yarıştıkları tahta araba yarışları ile başladı. Protokolün de katıldığı yarışmalarda dereceye girenlere madalyaları verildi.

Tahta araba yarışlarından sonra Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğine Kent Meydanında, Meydan Parkta devam etti. Etkinlikte Bucak Oğuzhan ve İmam Hatip Ortaokullarının organize ettiği yirminin üzerinde geleneksel oyunlar oynandı. Yetişkinlerin de oyunlara dahil olmasıyla beraber keyifli anlar yaşandı.

1'inci Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği hakkında açıklama yapan Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin bu haftanın Çocuk Haftası olmasından ve ayrıca gelenekleri yaşatmak açısından kaymakamlık ve belediye olarak 1'inci Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği hazırladıklarını ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.

"Serçe'den başka kuş, Tömbüldek'ten başka yokuş tanımam"

Kaymakam Yalçın Sezgin, "Tömbüldek yokuşunun farklı hikayelerini dinledik, herkes çocukluklarında burada yaşadığı hikayeleri anlattılar. Biz de bu hikayeyi hayata geçirelim dedik, hatta birde slogan varmış 'Serçeden başka kuş, Tömbüldek'ten başka yokuş tanımam' diye, biz de bugünün büyükleri, dünün çocukları olarak, dünün oynadığı oyunları bugünün çocuklarına aktaralım istedik ve bugün burada böylesine güzel bir sebepten toplanmış olduk" dedi. Kaymakam Sezgin günümüzde geçmişin geleneksel çocuk oyunlarından hızla uzaklaşıldığını, şehirler büyüyünce sokaklarda trafik yoğunluğundan oyunların oynamaz hala geldiğini ve amaçlarının biraz da eski geleneksel oyunlara dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ise "Bugün Geleneksel 1'inci Çocuk Oyunları Şenliği altında festival düzenliyoruz. Ben tüm halkımıza bu festivale katılım sağladıkları için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından biraz da olsa kurtarabilirsek ne mutlu. Bugün cep telefonu, bilgisayar bağımlığı çocuklarımızda teknoloji hastalığı olarak görüyorum. Daha önce bizden ve bizim dönemimizde yaşanan çocuk oyunlarını bugünkü nesil, bugünkü çocuklarımız ile buluşturmak bizi çok mutlu etti" dedi. Konuşmaların ardından yarışlarda dereceye girenlere madalyaları verildi.