Ragbi Milli Takımı, Andorra'ya mağlup oldu

Türkiye Erkek Ragbi Milli Takımı, Avrupa Ragbi 15'li Konferans 2 Güney müsabakasında Andorra ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Andorra'nın 12-22 üstünlüğü ile sona erdi.

Türkiye Erkek Ragbi Milli Takımı ile Andorra Erkek Ragbi Milli Takımı Burdur MAKÜ Spor Toto Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakayı Hırvatistanlı hakem Ivan Zelıc yönetti. Burdur'da tribünlere gelen taraftarlar Türkiye Milli Takımına yoğun destek verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 11-0 Andorra üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya taraftarların desteğini de arkasına alarak rakibine üstünlük kuran Türkiye Milli Takımı rakibine direnemeyerek sahadan 12-22 mağlup ayrıldı. Milliler gruptaki ikinci maçını 23 Ekim'de deplasmanda Sırbistan ile oynayacak.

Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, "Gönül isterdi ki buradan size bir galibiyet armağan edelim. Buradan ülkemize güzel bir galibiyet armağan edip, Ankara'ya dönmek isterdik. Önümüzde Sırbistan maçı var. Ben takımımıza inanıyorum. Sırbistan maçına çok güzel bir şekilde hazırlanıp, galibiyeti kazanacağız" diye konuştu.