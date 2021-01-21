Sagalassos Antik Kenti beyaza büründü

Burdur'un Ağlasun ilçesinde "aşkların ve imparatorların şehri" olarak bilinen ve yeni normalleşme süreciyle sıkı tedbirlerin alındığı 5 bin yıllık Sagalassos Antik Kenti yağan karın güzelliği ile izleyenleri büyüledi.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde "aşkların ve imparatorların şehri" olarak bilinen 5 bin yıllık Sagalassos Antik Kenti. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan antik kent, Büyük İskender'in almakta zorlandığı önemli kentlerden biri olarak bilinen ve Roma dönemi mimarisinin en iyi örneklerinin sergilendiği SagalassosTarihi kent, Leuven Katolik Üniversitesinden Belçikalı Prof. Dr. Marc Waelkens başkanlığında, 1989'da başlayan antik kentteki kazı çalışmaları da aynı üniversiteden Waelkens'ın öğrencisi Prof. Dr. Jeroen Poblome başkanlığında yürütülüyor. Antik kenti kaplayan karlar ise ilk kez havadan görüntülendi.

Antoninler Çeşmesi, agoraları, Roma hamamları, Macellum yapısı, Heroon yapısı, kütüphanesi ve yaklaşık 9 bin kişilik tiyatrosuyla göz kamaştıran Antik Kent, yağan karın güzelliği ile izleyenleri büyüledi.