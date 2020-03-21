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Sağlık çalışanlarına moral için "Bucak salebi" ikramı

Burdur’un Bucak ilçesinde, korona virüs ile (Covid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak için, belediye tarafından Bucak salebi ikramında bulunuldu.

Burdur'un Bucak ilçesinde, korona virüs ile (Covid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak için, belediye tarafından Bucak salebi ikramında bulunuldu.


Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve belediye ekipleri, Bucak Devlet Hastanesindeki sağlık personeline bölgede özel olarak üretilen Bucak salebi dağıttı. Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının yanında olduklarını söyledi. Özveriyle görev yapan sağlıkçıları alkışladıklarını belirten Ünal, "Buraya gelerek onlara moral vermek için ilçemizin simgesi salep ikramında bulunduk. Bu soğuk akşamda bir nebze olsun içlerini ısıtmak bizleri mutlu etti." dedi.


Bucak Devlet Hastanesi Başhekimi Bilal Tanrıtanır ise zor bir mücadelenin içinde olduklarını vurgulayarak, "Tüm arkadaşlarımızın motivasyona ihtiyacı var. Bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

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