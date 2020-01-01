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Salda Gölü 2019'u 1,5 milyon turistle kapattı

BURDUR (İHA) – Burdur’un Yeşilova ilçesinde yer alan ve beyaz kumsalı ve turkuaz mavisi suyuyla Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, 2019’da ziyaretçi rekoru kırdı.

BURDUR (İHA) – Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan ve beyaz kumsalı ve turkuaz mavisi suyuyla Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, 2019'da ziyaretçi rekoru kırdı. Burdur Valisi Hasan Şıldak, 2019 yılında Salda Gölün'ü, 1 milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.


Burdur Valisi Hasan Şıldak, Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ve Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, yılbaşı gecesinde trafik uygulama noktalarını denetledi. Vali Şıldak, uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019'da Burdur'a turizm alanında damga vurulduğunu söyledi.



“Ön plana çıktı”


Burdur'a gelen ziyaretçi sayılarında ciddi artış yaşandığına dikkati çeken Şıldak, "Salda Gölü, 2019'un Türkiye'de marka değerlerinden biri olarak ön plana çıktı. Salda'daki alınan tedbirler, yapılan çalışmalar, valilik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilen önemli koruma uygulamalarıyla Salda Gölü yok olmaktan kurtarıldı. Orada yapılan gerçek bir çevre operasyonuydu" dedi.


Çevresel değerlerin dikkate alınarak gölü ve çevresini turizme açma faaliyetlerinin gölü koruma ön planlı gerçekleştirildiğini dile getiren Şıldak, Salda Gölü'nün doğal özelliklerinin bozulmasına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.


Burdur'un turizmde yeni bir adres ve destinasyon olduğunu kaydeden Şıldak, "Burdurlu iş insanlarına turizm alanında yatırım yapmaları önerimizi tekrarlıyoruz çünkü 2019'da sadece Salda Gölü'nü görmek için gelenlerin sayısı yıl sonu itibarıyla bir milyon 400 bini bulmuş durumda. 2020 yılında ise bu daha da katlanacak” ifadelerini kullandı.

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