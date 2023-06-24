Salda Gölü doğasına uygun tesisleriyle ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı durumunda. Bembeyaz kumları ve turkuaz renginde sularıyla her yıl binlerce turisti ağırlayan gölün doğasını korumak amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Burdur Valiliği tarafından Beyaz Adalar olarak nitelendirilen alandaki kumsallar araç giriş çıkışına kapatılarak hem dumansız hem de egzozsuz hava sahası olarak ziyaretçilerin kullanımına sunuluyor.

Beyaz Adalar'ı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar girişte bulunan otopark alanına araçlarını park ederek bakanlık tarafından tahsis edilen elektrikli ring araçlarıyla bu alana gelebiliyor. Kameralar, özel güvenlik görevlileri ve jandarma ekipleri tarafından 24 saat boyunca korunan alanda ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamaları için gölün doğasına uygun tesisler inşa edildi. Beton ve çivi kullanılmadan yapılan bu tesisler kafeterya, restoran, mescit, tuvalet ve yönetim ofisinden oluşuyor. Beyaz Adalar'a gelen ziyaretçiler yapılan tesisler sayesinde hem vakit geçirebiliyor hem de temel ihtiyaçlarını giderebiliyorlar.

Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy yapılan bu tesisler hakkında yaptığı açıklamada, “Buradaki mimaride dikkatinizi çekerse eğer tamamen Salda Gölü'nün yapısına ve çevre doğal güzelliğine entegre olmuş bir şekilde, hiç beton dökülmeden ve yerden yüksek bir vaziyette tamamen buranın yapısına uygun bir vaziyette bir mimaride inşa edildi. Beyaz Adalar mevkiinde ve Halk plajında tamamen bu mimari kullanılıyor. Burada doğaya ve çevreye hiçbir zarar verilmeden, çivi dahi çakılmadan, beton dökülmeden bu mimari tamamlandı. Zaten yapılaşmaya bakarsanız göl ile Salda'nın toprağı ile bütünleşik bir vaziyette aynı rengi ve aynı temayı taşıyan bir mimari uygulandı. Şu an bu kısımda restoran, kafeterya, insanların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tuvalet, ibadethane ve yönetim ofisimiz bulunuyor. Burada minimum düzeyde yapılaşmaya özen gösterildi. Özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Valilik tarafından çok büyük hassasiyet ile bu alan korunuyor. Yani buraya gelen turistlerimiz için günübirlik minimal düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, doğaya zarar vermeden tamamen buranın yüzde yüz yapısına uygun bir şekilde inşa edilen bu tesisleri ziyaretçilerin kullanımına sunduk. Herkesi Salda Gölü'ne bekliyoruz” dedi.