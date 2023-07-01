Salda Gölü'nde boğulma vakası: 1 çocuk kurtarıldı, 1 çocuk kayıp

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne ailesi ile birlikte yüzmeye gelen ve gölde kaybolan çocuklardan biri kurtarılırken, diğerini arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, bayram tatilinde Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'ne gelen ve isimleri henüz belirlenemeyen ailenin iki çocuğu suya girdi. Salda Gölü'ne giren iki çocuk bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cankurtaranlar tarafından çocuklardan biri bulunup kurtarılırken diğer çocuğu ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye Antalya'dan da Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.