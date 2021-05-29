Salda Gölü'ndeki değişimin nedeni mevsimsel polenler

Burdur Valisi Ali Arslantaş ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman Salda Gölü'nde incelemede bulundu. Vali Arslantaş ve Müdür Kahraman, Salda Gölü'nün Halk Plajı bölümünün kıyı kısmında meydana gelen değişimin mevsimsel polenlerden meydana geldiğini ifade etti.

Burdur Valisi Ali Arslantaş ve Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman yapımı devam eden Millet Bahçesi'nin atıklarının Salda Gölü'nün rengini değiştirdiği iddialarına yanıt verdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin Beyaz Adalar kısmında değil halk plajı kısmında olduğunu ifade eden Genel Müdür Mehmet Ali Kahraman, meydana gelen değişimin ilk izlenimine göre suyun mevsimsel polenlerden oluştuğunu belirtti. Kahraman “Şuanda Türkiye'nin gözbebeklerinden olan Salda Gölü Özel Koruma Çevre Koruma Bölgesi Beyaz Adalar kısmındayız. Burada yaklaşık 2 senedir koruma çevre projesi yürütüyoruz. Bugün sosyal medyada çok sayıda görüntü dolaştı. Bunların özellikle Beyaz Adalar kısmında olmadığını vurgulamak istiyorum. Sadece Halk Plajı kısmında bir köşe noktasında çok küçük bir alanda daha çok mevsimsel oluştuğunu ve çam polenleri ile saz polenlerinin oluşturduğu bir takım bitkisel atıkların oluşturduğu bir görüntü ile karşılaştık. Bir renk değişimi ile karşılaştık. İlk izlenime göre mevsimsel kaynaklı olduğu düşünülüyor. Numuneleri aldık laboratuvara gönderdik. Sonuçlarına göre daha sağlıklı bir çıkarım mümkün olacaktır. Burayı üst düzey hassasiyetle korumaya çalışıyoruz. Şuanda hiçbir şekilde faaliyette olan bir tesis bulunmamaktadır. Özellikle bakanlığımızca yapılan düzenlemeler çerçevesinde hiçbir tesis şuanda faaliyette değildir. En ileri düzeyde arıtma tesisleri ile yapılmaktadır. Dolayısıyla o görüntülerin bu işle bağlantılı olarak araştırılmasının çok büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum. Özellikle sosyal medyada bu bölgeye ilgi gösteren fakat gelmemiş olan kimseleri de davet etmek istiyorum” dedi.

Salda Gölü'ne gelerek meydana gelen değişimi yerinde inceleyen Burdur Valisi Ali Arslantaş ise “Ülkemizin en değerli doğal miraslarından biri olan ilimiz Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alan Salda Gölü'nde, yaşanan mevsimsel kuraklık dolayısıyla göl su seviyesinde düşüşler yaşanmış, bundan kaynaklı olarak Belediye Plajı olarak bilinen alanda göl tabanında balçıklar oluşmuştur. Bunun yanı sıra Salda Gölü çevresinde geniş bir şekilde yer alan çamlık ve sazlık alanlardan kaynaklı polenlerin göl suyuna karışması sonucunda göl kıyısında suyun sarardığı alanlar görülmeye başlanmıştır. Polen sebebiyle oluşan sarımtrak görüntü mevsimseldir ve her yıl aynı dönemde görülmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlık Birimi tarafından mikrobiyolojik ve kimyasal inceleme yapılmak üzere gölden numune alınmıştır. Ayrıca Salda Gölü ve havzasını atık su kaynaklı kirlilik ve bozulmalara karşı korumak, burada bulunan köylerin ve Yeşilova ilçesinin atık sularını bertaraf etmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından sağlanan hibe ve desteklerle arıtma tesislerinin yapılması çalışmalarına başlanılmıştır” diye konuştu.

Ayrıca 2 yıl önce bahar polenlerinin Salda Gölü'nün kıyısını sarıya boyadığı öğrenildi.