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Salda Kayak Merkezi sezona, ‘merhaba' dedi

BURDUR (İHA) – Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü manzaralı kayak merkezi sezonu açtı.

BURDUR (İHA) – Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü manzaralı kayak merkezi sezonu açtı. Son haftalarda yağan karlarla birlikte Salda Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçerek, kayak yapmaya uygun hale geldi.


Salda Gölü'ne kuş bakışı hakim tepede, çam ormanlarının arasında 2 bin 79 metre rakımda bulunan Salda Kayak Merkezi, beklenen karın gelmesiyle sezona 'merhaba' dedi.


Her yıl binlerce misafire ev sahipliği yapan merkezin, bu yılki işletmesini Yeşilova Kaymakamlığı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği yürütüyor. Son haftalarda yağan karlarla birlikte Salda Kayak Merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçerken, merkez kayak yapmaya uygun hale geldi.

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